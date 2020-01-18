Nare ayrı düşen sadıçları birleştirecek

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefir’in Kızı'nın yeni bölüm detayları belli oldu. Sadıcına "Ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer.

GEDİZ DAYANAMAZ





Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

GAZİLER DE YÖRÜKLER DE KIZGIN



Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.

ENKAZIN ALTINDAN İKİSİNİ DE KURTACAK



Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır. Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: “Bu kalın kafalı sadıçları birleştir.” Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar’ın “Deprem” diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.

AMAÇ AYNI TOPRAĞA DİZ VURMALARINI SAĞLAMAK



Ancak Sancar’ın annesi Nare’yi, Nare’nin babası ise Sancar’ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.

ÇEKİMLER EGE'DE



Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor. Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.