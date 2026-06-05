NASA teyakkuza geçti. Uzay istasyonunda acil onarım

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, Rus bölümündeki Zvezda hizmet modülüne bağlı geçiş tünelinde uzun süredir çatlaklar ve hava kaçakları bulunduğunu açıkladı.

Stevens, Rus uzay ajansı Roscosmos'un daha önce sorunu gidermeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak yeni sızıntıların tespit edilmesinin ardından daha kapsamlı bir onarım çalışmasına karar verildiğini belirtti.

NASA, tedbir amacıyla Crew-12 görevindeki dört astronot ile NASA astronotu Chris Williams'ın, onarım süresince ISS'ye kenetli durumdaki SpaceX Dragon kapsülünde beklemesini istedi.

Rus kozmonotlar sızıntıyı onarmaya çalışırken Dragon "Freedom" kapsülü olası bir acil durum için güvenli sığınak olarak kullanılacak. Roscosmos'dan yapılan açıklamada iki sızıntıdan birinin durdurulduğu ve mürettabata yönelik herhangi bir tehlike olmadığı bildirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda yedi astronot görev yapıyor.

NE OLDU?

Hava sızıntısının kaynağı, Rusya'ya ait Zvezda modülündeki PrK adı verilen geçiş tüneli. Yetkililere göre bu bölümdeki çatlaklar yaklaşık altı yıldır zaman zaman sorun yaratıyor.

Roscosmos, geçen ay bir Rus kargo aracının istasyona ulaşmasının ardından tünelde yeni ve yavaş bir basınç kaybı tespit etti. Bunun üzerine geçici yamalar yerine daha kapsamlı bir onarım operasyonu başlatılmasına karar verildi. 1998 yılında yörüngeye yerleştirilen Uluslararası Uzay İstasyonu, ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın ortaklaşa yürüttüğü en büyük uzay projelerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.