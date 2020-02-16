Natalie Portman'ın kırmızı halı kıyafetinin yankıları devam ediyor

Hollywood yıldızı Natalie Portman, 2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giyerek kırmızı halıda yürüdü. 92. Oscar Ödülleri'nin en ilginç olayları arasındaki yerini alan bu protesto sonrası tartışmalar başladı.

"İCRAATA GEÇİN ÇAĞRISI"

MeToo akımını başlatan Rose McGowan, Portman'ın Oscar'daki elbiseli eylemini cesur bulmadığını söyledi ve "İkiyüzlülüğü bırakın, icraata geçin" çağrısıyla eleştirdi.

"CESUR DEĞİLİM"



Alma Har’el ise eleştirilerden sonra “Üzerinde kadınların isimleri yazılı olan bir elbise giydiğim için 'Cesur' diye nitelenmemin doğru olmadığı konusunda Bayan McGowan’a katılıyorum” diye Natalie Portman'a destek verdi.

Natalie Portman'ın elbisesinin üzerine giydiği ceketteki isimler dikkat çekti

"MÜCADELE VERDİ"



Portman'ın kırmızı halıda giydiği cekette adı yazılı olan yönetmenlerden biri olan Alma Har’el, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Portman’ın Jane'in İntikamı'nda (Jane Got a Gun) Lynne Ramsay ile, Thor: Karanlık Dünya'da (Thor: Dark World) ise Patty Jenkins ile çalışmak için mücadele verdiğini vurgulayan Har’el, ünlü yıldızın aynı zamanda kısa filmlerde ve müzik videolarında pek çok kadın yönetmenle çalıştığına dikkat çekti.



Portman’ın şık hareketinin arkasında durduğunu söyleyen yönetmen, Oscar Ödül Töreni’nin hemen ardından sosyal medyada teşekkür ettiği Portman’a bir kez daha teşekkürlerini iletti.