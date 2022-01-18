Natalie Portman'ın oğlu Aleph büyüdü

İki çocuk annesi Natalie Portman, oğlu Aleph ile görüntülendi. Çocuklarıyla kamera karşısına geçmeyi tercih etmeyen Oscar'lı oyuncunun oğlunun, boyuna ulaştığı görüldü.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 15:34 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 15:35

Natalie Portman'ın oğlu Aleph büyüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Natalie Portman ikinci kez anne oldu

Natalie Portman ikinci kez anne oldu

Natalie Portman, Thor: Love and Thunder için nasıl kas yaptığını anlattı

Natalie Portman, Thor: Love and Thunder için nasıl kas yaptığını anlattı

Ünlü oyuncu Natalie Portman, 10 yaşındaki oğlu Aleph'i Los Angeles'ta bir arkadaşının evinden almaya gittiğinde görüntülendi. 40 yaşındaki oyuncu, oğluyla arabaya binmeden önce ilk karşılaşmasında oğluna sarılarak sevgi gösterdi. 

Portman ile oğlu Aleph'in benzerliği dikkat çekti.

Öte yandan Portman'ın rahat giyim tarzının yanında, spor ayakkabılarının topuklarına basması da gözlerden kaçmadı.

2011'de Siyah Kuğu (Black Swan) filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar’ını kazanan Portman, 2017 yılında ikinci kez anne oldu. 89. Oscar Ödül Töreni’nden birkaç gün önce doğum yapan Portman, kızına Amalia adını verdi.

Portman ve Fransız koreograf eşi Benjamin Millepied çifti, 2012 yılında ABD’de evlenmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...