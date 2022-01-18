Natalie Portman'ın oğlu Aleph büyüdü

Ünlü oyuncu Natalie Portman, 10 yaşındaki oğlu Aleph'i Los Angeles'ta bir arkadaşının evinden almaya gittiğinde görüntülendi. 40 yaşındaki oyuncu, oğluyla arabaya binmeden önce ilk karşılaşmasında oğluna sarılarak sevgi gösterdi.

Portman ile oğlu Aleph'in benzerliği dikkat çekti.

Öte yandan Portman'ın rahat giyim tarzının yanında, spor ayakkabılarının topuklarına basması da gözlerden kaçmadı.

2011'de Siyah Kuğu (Black Swan) filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar’ını kazanan Portman, 2017 yılında ikinci kez anne oldu. 89. Oscar Ödül Töreni’nden birkaç gün önce doğum yapan Portman, kızına Amalia adını verdi.

Portman ve Fransız koreograf eşi Benjamin Millepied çifti, 2012 yılında ABD’de evlenmişti.