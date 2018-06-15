İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fazilet Hanım ve Kızları’ndan Franz Kafka göndermesi

Nazan Kesal'ın Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde geçen çocukluğuyla ilgili, “Yoklukla ve çok çalışmakla geçti çocukluğum. Dört kardeşimle tarlada tütün kırardık. Oyunculuk merakım kendi kendine gelişti. Bir düğüne giderdik. Ertesi gün kadınları etrafıma toplar, düğündeki Rasime'nin nasıl dans ettiğini taklit ederdim. O günlere dair şen kahkahalar hatırlıyorum. 90 yaşında bir teyzemiz vardı. Gülüp eğlenmek için bizim evimize gelir, benim taklitlerimi izlerdi. Mutlu olmayı ve mutlu etmeyi hep sevdim” dedi.



"FAZİLET'İN ÇÖZÜM ODAKLI OLMASINDAN DOLAYI KABUL ETTİM"



Star TV'de 50 bölüm ekrana gelen "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisindeki rolüyle çok konuşulan Kesal, “Fazilet rolünü, sınıf farkını anlatmasından ve Fazilet'in çözüm odaklı bir kadın olmasından dolayı kabul ettim. Sadece anne olmakla ilgili değil, baba olmak, insan olmakla da ilgiliydi dizi. Geri dönüşler çok olumluydu. Kadınların yanı sıra, erkeklerden, gençlerden hatta çocuklardan olumlu tepkiler aldık. Turistler bile sete geldi” dedi.



"ERCAN'LA BİRBİRİMİZE SİHİRLİ DEĞNEKLERİMİZİ DEĞDİRİYORUZ"



Usta oyuncu Ercan Kesal'la 2005'te yollarını birleştiren ve 12 yaşında Poyraz adında bir de oğulları olan Nazan Kesal, “Ercan'la birbirimize sihirli değneklerimizi değdiriyoruz. Birbirimizden besleniyoruz, birbirimizi yapıcı bir şekilde eleştiriyoruz. Oğlum Poyraz, kendi yolunu çizmeye başladı, basketbolcu olmayı düşünüyor. Poyraz, benim 12 yaşındaki halim gibi, gözlem ve taklit yeteneği çok gelişmiş. Bir gün oyuncu olmaya karar verirse şaşırmam” dedi.

"ÇOCUKKEN KOMŞULARA TAKLİT YAPARDIM"