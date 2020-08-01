Nazan Kesal: Evlilik kurumunu beslemezseniz kendi kendini yok eder (O Anın Hikayesi)

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nazan Kesal, hayatının önemli kırılma noktalarını O Anın Hikayesi'nde Gülay Afşar'a anlattı. Kesal, tiyatro sevdasından eşi Ercan Kesal'a, sinema serüveninden Urla'daki yeni hayatına birçok detayı paylaştı.



"ONUN ELİYLE NEFES ALAN BÜTÜN KADINLARIN SESİ OLDUM"



Salgın sürecinden önce "Yaralarım Aşktandır" isimli tek kişilik oyunu sahneye koyan Nazan Kesal, canlandırdığı İranlı şair Furuğ Ferruhzad'ın kendisi için öneminden bahsetti: İyi ki Furuğ ile tanışmışım. İyi ki Ercan bana Onat Kutlar çevirisi olan Furuğ'un şiir kitabını hediye etmiş. Çünkü o günden bugüne Furuğ beni bırakmadı. Gizliden gizliye bir dayanışma içindeydik. Ve ben onun eliyle, nefes alan bütün kadınların sesi oldum.



"SİNEMAYI EĞLENCE OLARAK GÖRMEDİM"



Cannes Film Festivali'ne Nuri Bilge Ceylan imzalı Uzak ve İklimler filmleriyle katılan Nazan Kesal, sinema sevdasını anlattı: Tiyatro yaparken de hep iyi sinemacılarla çalışmanın hayalini kurdum. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yıllarında Zeki Demirkubuz'un asistanıyla tanıştım. O dönem "Yazgı" filmini çekiyordu. Zeki ile çalışmam Nuri Bilge ile çalışmama vesile oldu. Ben, içinde olmayı sevdiğim, nitelikli, sanatsal, kendi imzasını atmış yönetmenlerle olmayı hayal ettim. Sinemayı eğlence olarak görmedim.



"EVLİLİK KURUMUNU BESLEMEZSENİZ KENDİ KENDİNİ YOK EDER"



Evlilik kurumu, bu bir kurum çünkü bir biçimiyle. Bu kurumu beslemediğiniz sürece, bir süre sonra kendi kendini yok eden bir ilişki haline geliyor. Belki de bunu çok erken farketmiş olmak ya da mesleklerimizin buna müsade etmiş olması, birbirini büyüten bir ilişki haline getirdi bizi. Birbirimize dokunduğumuz ve parlattığımız bir ilişkiye dönüştürebildik.



"BEDENİMİZ BURADA AMA RUHUMUZ URLA'DA"



Usta oyuncu Gülay Afşar'ın 'Ege'ye yolculuk ne zaman?' sorusunu cevapladı: Biz zaten oradayız. Bedenimiz İstanbul'da ama ruhumuz Urla'da. İkiye bölünmüş bir yaşamı hep hayal ettik. İstanbul'dan tamamen kopmadık ama temel olarak Urla'da devam edeceğiz. Urla'da bir ev yaptık, hayalimizi gerçekleştirdik.