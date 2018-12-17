Usta oyuncu Nazan Kesal, başrolünü üstlendiği yeni projesi Halka ile çok yakında seyirci karşısına çıkacak. Kesal, yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Halka dizisinde Hümeyra karakterini oynayacak.

Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde büyük hayran kitlesi yaratan Nazan Kesal, yeni rolü ile yine ters köşe yapacak.

Nazan Kesal, son olarak Star TV'nin Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol aldı.

GÜÇLÜ BİR KADINI CANLANDIRACAK

Oynadığı hiçbir rolün birbirine benzememesine dikkat eden Kesal, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisinde erkekler dünyasında yetişmiş, güçlü bir iş kadınını canlandıracak.