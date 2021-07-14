Nazan Öncel bayram elbisesi dikiyor

Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı. Sanatçı dikiş makinesi önünde çekilen videosunu sosyal medya hesabında “Bayram hazırlıkları. 53 yıllık emektar makinem” notuyla paylaştı.

14.07.2021 - 13:28

Nazan Öncel bayram elbisesi dikiyor

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Nazan Öncel bayram için kardeşine elbise dikiyor. Daha önce verdiği bir röportajda dokuz yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Öncel, dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken sanatçı, o anlarda çekilen videosunu Instagram’da da paylaştı.

DERS DE ÇALIŞTIM ŞARKI DA YAZDIM

Öncel dikiş yaptığı videonun altına şu notu düştü:

“53 yıllık emektar makinem. Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. ‘Yarınsız Yarın’ı da burada yazmıştım.”

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