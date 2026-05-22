Nazan Öncel ile Sezen Aksu kırgınlığının gerçek nedeni ortaya çıktı

“BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ”

Harbiye'deki konserinde Sezen Aksu 'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunan Öncel, “Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün” dedi.

“BÖYLE ŞEYLER HASSAS KALPLERE GÖRE DEĞİL”

Sonrasında sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Nazan Öncel , “İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Bu üzüntüyü daha fazla içinde tutamadığını belirten Öncel, “İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola” diye sözlerini noktaladı.