Nazan Öncel ile Sezen Aksu kırgınlığının gerçek nedeni ortaya çıktı
22.05.2026 13:09
Sezen Aksu'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Kısa süre önce düet yapan Sezen Aksu ile Nazan Öncel arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Öncel'in açıklamalarına Aksu'dan cevap gelmezken, kırgınlığın sebebi ortaya çıktı.
Pop müzik dünyasının usta isimleri Sezen Aksu ile Nazan Öncel, birkaç ay önce bir araya gelmiş ve düet yapacaklarını açıklamıştı. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı “Erkekler de Yanar” şarkısını yeniden yorumlarken, şarkı 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.
Ancak Nazan Öncel'in önce konserinde sonra da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarına sebep oldu.
Sezen Aksu ve Nazan Öncel düet çalışmalarını yan yana verdikleri bir pozu sosyal medya hesabında paylaşarak duyurmuştu.
“BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ”
Harbiye'deki konserinde Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunan Öncel, “Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün” dedi.
“BÖYLE ŞEYLER HASSAS KALPLERE GÖRE DEĞİL”
Sonrasında sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Nazan Öncel, “İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm" ifadelerini kullandı.
Bu üzüntüyü daha fazla içinde tutamadığını belirten Öncel, “İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola” diye sözlerini noktaladı.
Nazan Öncel de bu paylaşımla "Erkekler de Yanar" şarkısının yakında yayınlanacağını duyurmuştu.
KRİZİN SEBEBİ LOGO İDDİASI
İkili arasında neler olduğu merak edilirken Gel Konuşalım programında yeni bir iddia ortaya atıldı. Nazan Öncel ile Sezen Aksu arasındaki kırgınlığı logo sebebiyle olduğu öne sürüldü.
Nazan Öncel'in Sezen Aksu'nun evine ziyarete gittiği akşam “Minik Serçe” lakaplı ünlü şarkıcının yeni albümünü dinlediği ve logosunu gördüğü iddia edildi.
Öncel'in hiç izin almadan benzer bir logo yaptırarak Sezen Aksu'nun logosuyla birlikte "Erkekler de Yanar İçin" sosyal medyadan duyuru yaptığı öne sürüldü.
Bu konu yüzünden kriz yaşadıkları iddia edilen usta isimlerin stüdyoya bile girmediği hatta yayınlanan şarkının da 2018'de Nazan Öncel için hazırlanan saygı albümünde yapılan kayıt olduğu iddia edildi.