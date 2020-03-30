Nazan Öncel'den corona virüse yakalandığı iddialarına yanıt

Ünlüler dünyasında Demet Sağıroğlu, Zülfü Livaneli gibi isimlerin corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından Nazan Öncek ile ilgili de corona virüs iddiası ortaya atılmıştı. Öncel için, “Corona virüs testi pozitif çıktı, yoğun bakımda” iddiaları öne sürülmüştü. 64 yaşındaki sanatçı da hakkında çıkan bu haberleri Instagram’dan yalanladı.



“ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIM YERİNDE”



Öncel, “Haberler asılsız olup, şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak, başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim” notunu yazdı.