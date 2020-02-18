Ne-Yo: Kitabın değil bölümün sonu

ABD’li R&B şarkıcısı Ne-Yo ve eşi Crystal Renay, dört yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. 40 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir radyo programında, “Bu üzücü bir durum değil.

"ONA SAYGI DUYACAĞIM"

Ne-Yo "Uzun sözün kısası, kendimizi keşfettik. Onunla ilgili asla kötü konuşmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. Crystal, fantastik bir kadın. Çocuklarımın annesi ve hep öyle kalacak. Ben de ona saygı duyacağım” açıklamasında bulundu.



"AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Evli kalmanın bir noktadan sonra kendileri için zorlaştığını belirten şarkıcı "Kitabın değil; bölümün sonuna geldik diyebiliriz. Onu sonsuza dek seveceğim ve aile kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrılma sürecinde olduğu eşiyle ilgili olumsuz hiçbir cümle kullanmayan Ne-Yo'nun sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.