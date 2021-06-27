Nebahat Çehre gençlik sırrını anlattı

Aşk-Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakteriyle kariyerinde zirve yapan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nebahat Çehre, formda ve fit görünümüyle dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle formunu gözler önüne seriyor. Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı.

Akşam’a konuşan Çehre, "Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum, o şekerleme bana sağlıklı ve dinç bir görünüm kazandırıyor" dedi.

Çehre ayrıca "Spor, beslenme ve yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor" diye konuştu.