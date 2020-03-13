Nebahat Çehre: Vitamin bulamadım

Oyuncu Nebahat Çehre, dün Nişantaşı'nda bir eczanede görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, vitamin almaya geldiğini ancak bütün stokların tükendiğini söyledi.

YOĞUN İLGİNİN ETKİSİ

Oyuncu, son zamanlarda hijyen ve vitamin ürünlerine olan yoğun ilgiden dolayı, istediği vitaminleri bulamadığını belirtti.

Nebahat Çehre, tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de vakasına rastlanan corona virüs için aldığı önlemleri şu şekilde anlattı:



"ARABA MENDİLLERİM VAR"



Tabi ki kendi çapımızda önlemler alıyoruz. Ben büyük alışveriş merkezlerine giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda arabada mendillerim var.

"ÇOCUKLU AİLELERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"



Bol bol su içmeye çalışıyorum, arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin, özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilerden müsaade isteyen Çehre, elindeki reçete ile vitaminlerini bulmak için başka bir eczanenin yolunu tuttu.