Necip Fazıl’ın 90 yıllık eseri ilk kez beyaz perdede. "Bazı şeylerin zamanı yoktur"
15.05.2026 10:01
"Bir Adam Yaratmak" filmi, 1 Mayıs 2026'da vizyona girdi.
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in 90 yıl önce kaleme aldığı 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri sinemaya uyarlandı. 1 Mayıs'tan bu yana viztyon yolculuğu devam eden filmin özel gösterimi, yönetmen Murat Çeri ve uygulayıcı yapımcı Nihat Sönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.
İlk kez 1937 yılında sahnelenen, psikolojik derinliği ve felsefi yapısıyla Türk tiyatro tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen eser; insanın kader, irade, varoluş ve vicdan hesaplaşmasını merkezine alıyor. Eserde, ünlü bir tiyatro yazarı olan Hüsrev karakterinin, yazdığı oyundaki olayların gerçek hayatta karşısına çıkmasıyla yaşadığı ruhsal çöküş ve kimlik sorgulaması anlatılıyor.
Modern Türk tiyatrosunda psikolojik dram türünün öncü örneklerinden kabul edilen eser, yıllar içinde farklı tiyatro toplulukları tarafından defalarca sahnelendi ve geniş izleyici kitlesine ulaştı.
90 yıl sonra sinema uyarlamasıyla ilk kez beyaz perdeye taşınan “ Bir Adam Yaratmak ” filminde Engin Altan Düzyatan, İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur yer alıyor.
Engin Altan Düzyatan, filmde "Hüsrev" karakterini canlandırıyor.
“SİNEMA FİLMİ HALİNE GETİRMEK BİLE HAYALDİ”
Filmin özel gösteriminde konuşan yönetmen Murat Çeri, eseri lise yıllarından itibaren bildiğini belirtti. “Eserin bendeki yeri çok ayrı bir durumdu” diyen Çeri, “Sinema filmi haline getirme fikri bile hayaldi ama bir gün bunu dile getirip gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Ünlü yönetmen “90 yıllık bir eser. Bazı şeylerin zamanı yoktur, zamansızdır; bazı kavramlar; aşkın, ölümün, dostluğun, ihanetin. Bütün filmler de bunlar üzerine kurulmuştur. Bu da tüm bunları aksiyon üzerinden değil de felsefe üzerinden anlatan bir eser. Zihni bir birikimi olan ya da zihni bir yolculuk yapmak isteyen insanların daha çok beğeneceği bir eser” dedi.
Çeri, sözlerini “Herkes kendisini arar dünyada. Akacağı yatağı arar, beraber yürüyeceği insanı arar, konuşacağı sözü arar. Bunun için de kitaplar okur, insanlarla sohbet eder, filmler seyreder. Aslında bunların hepsi bir arayıştır; bu da bu arayışın bir durak noktası gibi geliyor bana böyle insanlar için” diye noktaladı.
Nihat Sönmez, filmin kamera arkasında 120 kişinin çalıştığını söyledi.
"SENARYODAN ÇOK ETKİLENDİM"
Yapım tasarımcı ve uygulayıcı yapımcı Nihat Sönmez ise filmi çekmeye nasıl karar verdiklerini anlattı:
“Murat Çeri bir gün beni aradı, 'Bir Adam Yaratmak' ı çekeceğim dedi. Senaryoyu gönderdi, bütçe yapmamı istedi. Tabii ben senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Yaklaşık 1 saat donup tavana baktım. Şoka uğradım çünkü Hüsrev karakterinin acısını gördüm ama çevresindekilerin hiçbiri onun acısını görmüyor, deliliğini görmeyi tercih ediyor. O beni derinden psikolojik anlamda yaraladı. Haliyle hemen telefon açtım, ‘Ben bu işte varım’ dedim. Böyle bir serüvenimiz başladı.”
"Biz gerçekten arşivlik bir iş yaptık" diyen Sönmez, sözlerine “İnsanlığın çıkışından şimdiki sürece kadar baktığımızda, eski çağlardan şimdiye kadar insan hep insandı. İnsan hep bunu yaptı. O yüzden 90 yıl önce olan bazı olayların veya insanların davranış tarzının 90 yıl sonra devam ediyor. Bu insanlık yok olana kadar devam edecek bir şey. Buna 'nefs' diyoruz kendi kültürümüzde veya dinimizde” diye devam etti.