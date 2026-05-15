Necip Fazıl’ın 90 yıllık eseri ilk kez beyaz perdede. "Bazı şeylerin zamanı yoktur"

“SİNEMA FİLMİ HALİNE GETİRMEK BİLE HAYALDİ”

Filmin özel gösteriminde konuşan yönetmen Murat Çeri, eseri lise yıllarından itibaren bildiğini belirtti. “Eserin bendeki yeri çok ayrı bir durumdu” diyen Çeri, “Sinema filmi haline getirme fikri bile hayaldi ama bir gün bunu dile getirip gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen “90 yıllık bir eser. Bazı şeylerin zamanı yoktur, zamansızdır; bazı kavramlar; aşkın, ölümün, dostluğun, ihanetin. Bütün filmler de bunlar üzerine kurulmuştur. Bu da tüm bunları aksiyon üzerinden değil de felsefe üzerinden anlatan bir eser. Zihni bir birikimi olan ya da zihni bir yolculuk yapmak isteyen insanların daha çok beğeneceği bir eser” dedi.

Çeri, sözlerini “Herkes kendisini arar dünyada. Akacağı yatağı arar, beraber yürüyeceği insanı arar, konuşacağı sözü arar. Bunun için de kitaplar okur, insanlarla sohbet eder, filmler seyreder. Aslında bunların hepsi bir arayıştır; bu da bu arayışın bir durak noktası gibi geliyor bana böyle insanlar için” diye noktaladı.