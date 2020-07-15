Necip Memili baba oldu

Şahsiyet dizisinde Tolga komiserin canlandırdıktan sonra Çukur'a transfer olan oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu ebeveynlik heyecanı yaşıyor. Ünlü çiftin 51 santimetre ve 3,5 kilo dünyaya gelen kızlarına Asya ismini verdi.

'HEYECAN VAR'



Memili, 2 gün önce "Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

ROL ARKADAŞI DA BABA OLDU

Memili'nin rol arkadayı Erkan Kolçak Köstendil de iki gün önce baba oldu ve oğluna Marsel ismini verdi.



ROBOT MEMUR İŞ BAŞINDA