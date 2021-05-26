Necla Nazır kızı Tuğçe Tayfur'un duruşmasında tanıklık yaptı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a eski eşi tarafından açılan nafakanın azaltılması davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır tanık olarak dinlendi.

İHA 26.05.2021 - 08:51

Necla Nazır kızı Tuğçe Tayfur'un duruşmasında tanıklık yaptı

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a eski eşi tarafından açılan nafakanın azaltılması davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuğçe Tayfur hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak Tuğçe Tayfur’un annesi Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır dinlendi. Gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya izleyici ve basın mensubu alınmadı.

Duruşma tarafların tanıklarının dinlenilmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Tuğçe Tayfur duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarının sorularını “Gizlilik kararı var” diyerek yanıtlamadı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur 2019 yılında eşi Taner Şafak ile boşanmıştı. Şafak aylık olarak ödediği bin dolar iştirak nafakasını ödemekte güçlük çektiği gerekçesiyle 2 bin TL’ye düşürülmesini talep etmişti.

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