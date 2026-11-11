"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" şarkısının yazarıydı. Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran, “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi şarkılarla tanınan Cengiz Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cengiz Tekin'in vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun babam.”