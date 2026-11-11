"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" şarkısının yazarıydı. Cengiz Tekin hayatını kaybetti
11.11.2026 16:09
Son Güncelleme: 11.11.2026 16:16
Cengiz Tekin kariyeri boyunca birçok esere imza attı.
"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dert Kitabı" ve "Diyemedim" gibi eserlere imza atan Cengiz Tekin hayatını kaybetti. Tekin, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bir döneme damga vuran, “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi şarkılarla tanınan Cengiz Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti.
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cengiz Tekin'in vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun babam.”
Cengiz Tekin, besteciliğinin yanı sıra müzik sektöründe farklı alanlarda görev aldı.
CENGİZ TEKİN KİMDİR?
1955 yılında dünyaya gelen Cengiz Tekin, besteci ve ses sanatçısı kimliğiyle tanındı. 1975 yılı itibariyle kariyeri yükselişe geçen Tekin'in eserleri dönemin önde gelen birçok isim tarafından seslendirildi.
Çok sayıda şarkıya imza atan Tekin'in eserlerini seslendiren isimler arasında Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor yer aldı.