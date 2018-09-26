TMC’nin yapımcılığını üstlendiği yeni dizisi Nefes Nefese, heyecan dolu öyküsü ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar, melankolik ve duygusal anlar barındıran müzikleriyle de ses getirdi. Albüm haline getirilen müzikler yayına girdi.
İlker Bayraktar ve Ayda Tunçboyacı’nın müziklerine imza attığı Nefes Nefese'nin 12 parçadan oluşan dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı.
Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı dizide; Şebnem Hassanisoughi, Gülçin Santırcıoğlu, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Macit Sonkan, Zeyno Eracar, Nik Xhelilaj, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, İpek Ayaz Kortunç gibi başarılı oyuncular da eşlik ediyor.
NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE