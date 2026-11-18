Behzat Uygur da zamanın çabuk geçtiğini söyleyerek, "Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“BİRBİRLERİNE KAVUŞTULAR”

Süha Uygur ise ilk defa anneleri olmadan babası Nejat Uygur'u andıklarını dile getirerek, "Hayatın gerçekleri... Gittikleri yerde huzurlu olsunlar. Birbirlerine kavuştular. Onları her zaman unutturmayacağız. Hem annemle hem de babamla ilgili yüzlerce paylaşım var. Bunlar da bizim acımızı biraz dindiriyor. Ben de her zaman ilk günkü amatör bir oyuncuymuş gibi hiç bitmeyen heyecanlarını özlüyorum" ifadelerini kullandı.