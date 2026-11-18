Nejat Uygur'suz geçen 13 yıl. Mezarı başında anıldı
18.11.2026 16:00
Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te vefat etti.
Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerinden Nejat Uygur, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı. Süha Uygur, ilk defa anneleri olmadan babalarını andıklarını söyledi.
Kendine özgü oyunculuğu ve doğaçlama yeteneğiyle kuşakları güldüren Nejat Uygur , 2013 yılında 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine sanatçının oğulları, yakın dostları ve sevenleri katıldı.
“ANNE VE BABAMIZA YAKIŞIR EVLATLAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Süheyl Uygur, "13 sene oldu. Günlük hayatın, tiyatronun koşuşturmasında bazı şeyler unutabiliyor. Ne kadar turne yapsak, oyunlarımızı oynasak da onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Annem de babam da nur içinde yatsın" dedi.
Nejat Uygur, 1952 yılında Necla Uygur ile evlenmişti.
Behzat Uygur da zamanın çabuk geçtiğini söyleyerek, "Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
“BİRBİRLERİNE KAVUŞTULAR”
Süha Uygur ise ilk defa anneleri olmadan babası Nejat Uygur'u andıklarını dile getirerek, "Hayatın gerçekleri... Gittikleri yerde huzurlu olsunlar. Birbirlerine kavuştular. Onları her zaman unutturmayacağız. Hem annemle hem de babamla ilgili yüzlerce paylaşım var. Bunlar da bizim acımızı biraz dindiriyor. Ben de her zaman ilk günkü amatör bir oyuncuymuş gibi hiç bitmeyen heyecanlarını özlüyorum" ifadelerini kullandı.
Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu bulunuyor.
86 YILLIK YAŞAMINA YÜZDEN FAZLA TİYATRO OYUNU SIĞDIRDI
Geleneksel Türk temaşa sanatından beslenen Nejat Uygur, söze dayalı oyunculuğu, doğaçlama yeteneği, çocuksu karakterleri ve gündelik hayatın içinden çıkardığı mizah anlayışıyla kendine özgü bir sahne dili oluşturdu.
Nejat Uygur, 86 yıllık yaşamına 60 yılı aşkın sahne deneyimi, yüzden fazla tiyatro oyunu ve Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bir sanat yolculuğu sığdırdı.
NECLA UYGUR DA 8 EKİM'DE HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Nejat Uygur'un kendisi gibi oyuncu eşi Necla Uygur da 8 Ekim 2026 tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Necla Uygur'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.