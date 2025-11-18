Nejat Uygur'un oğullarından duygulandıran kareler: Sana minnettarız
18.11.2025 15:49
NTV - Haber Merkezi
Usta sanatçı Nejat Uygur'un oğulları Süha, Süheyl ve Behzat Uygur; 2013 yılında vefat eden babalarını ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.
Türk tiyatrosunun dev isimlerinden Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te 86 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçı, vefatının 12'nci yıl dönümünde çocukları tarafından anıldı.
Babası ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Behzat Uygur, paylaşımına "Canım babam... 9 Ağustos 1927 - 18 Kasım..." ifadelerini not düştü.
Nejat Uygur, "Cibali Karakolu", "Kaynanatör" ve "Sizinki Can da Bizimki Patlıcan mı?" adlı eserlerin de aralarında yer aldığı 100'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.
“SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM”
60 yıldan fazla sahnede kalan sanatçının bir diğer oğlu Süheyl Uygur da babasına olan özlemini “Canım babam…18 Kasım" sözleriyle dile getirdi.
Süha Uygur ise babasını “Babamız, atamız, ustamız, seni çok özlüyorum. Bize kattığınız tüm güzellikler için anneme ve sana minnettarız. Nurlar içinde uyu baba. Cennet mekânın olsun” diye andı.
Sanatın toplum için olduğunu düşünen Uygur, "Sanatçı halkın gözü, ağzı, kulağıdır. Halkın yanında olduğunuz, dertlerini söylediğiniz zaman sizi seviyorlar. Ayrıca çok güldükleri zaman da unutmuyorlar" demişti.
5 ÇOCUK BABASI
Türk temaşa sanatında kendine özgü bir tavır geliştirerek, rol aldığı oyunlarda çocuksu tiplemeleriyle söze dayanan oyunculuğu ve hafif komedileriyle adından söz ettirmeyi başaran Nejat Uygur, 1952 yılında kendisi gibi tiyatrocu Necla Uygur ile dünya evine girdi.
Necla-Nejat Uygur çiftinin; Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu dünyaya geldi.