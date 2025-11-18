Nejat Uygur'un oğullarından duygulandıran kareler: Sana minnettarız

“SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM”

60 yıldan fazla sahnede kalan sanatçının bir diğer oğlu Süheyl Uygur da babasına olan özlemini “Canım babam…18 Kasım" sözleriyle dile getirdi.

Süha Uygur ise babasını “Babamız, atamız, ustamız, seni çok özlüyorum. Bize kattığınız tüm güzellikler için anneme ve sana minnettarız. Nurlar içinde uyu baba. Cennet mekânın olsun” diye andı.