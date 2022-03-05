Nesin Vakfı'ndan Akrep Nalan açıklama: Mirasını bize bıraktı

Akrep Nalan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Aziz Nesin Vakfı tarafından bir mesaj yayınlandı. 68 yaşında hayata veda eden sanatçının mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı açıklandı.

"MAL VARLIĞINI BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE ŞAŞIRMIŞTIK"



Nesin Vakfı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz.

Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan?

Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde...

Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..."