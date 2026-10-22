Nesli tükendi sanılıyordu. Bir asır sonra yeniden keşfedildi

Bilim insanları, kalay madenciliği ve palmiye yağı plantasyonları nedeniyle nesli tükendiği sanılan ve dünyanın en sıra dışı primatlarından biri olan Bangka yavaş lorisinin 90'dan fazla bireyinin tespit ettiğini açıkladı. Endonezya 'nın Sumatra adasının güneydoğu kıyılarının açıklarında bulunan Bangka adasında bulunan hayvanlar zehirli ısırığıyla biliniyor.

Araştırmanın yazarlarından, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik yönetimi uzmanı Timon Glaw, kurtarılan hayvanların adanın farklı bölgelerinden geldiğini belirterek, bu durumun türün geniş çaplı yaşam alanı tahribatına ve onlarca yıllık bilimsel ilgisizliğe rağmen çeşitli bölgelerde hayatta kaldığını gösterdiğini söyledi.

Glaw, "Neredeyse bir yüzyıl boyunca böylesine dikkat çekici ve kendine özgü bir primatın bilimsel açıdan bu kadar az ilgi görmesi beni özellikle şaşırtıyor. Bu yeniden keşif, bilim insanlarının onlarca yıldır araştırmadığı yerlerde hâlâ yaşıyor olabilecek, neslinin tükendiğinden korkulan diğer türler için de umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Türlerin durumunu izleyen Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2020 yılında Bangka yavaş lorisini kritik tehlike altında ve nesli tükenmiş olabilecek türler arasında değerlendirdi. Koruma kuruluşu Re:wild de türü "kayıp primatlar" listesine aldı.

AĞAÇTA YAŞIYOR, GECELERİ AKTİF

Bilimsel adı Nycticebus bancanus olan Bangka yavaş lorisi, kızıl kahverengi kürkü, belirgin yüz çizgileri ve büyük gözleriyle tanınıyor. Nispeten küçük yapılı ve gece aktif olan bu primat, ağaçlarda yavaş ve kontrollü hareket ediyor.

Bu özelliğiyle dallar arasında hızla ilerleyebilen maymunlar, insansı maymunlar ve lemurlar gibi diğer ağaçta yaşayan primatlardan ayrılıyor.

KENDİNİ ZEHİRLİ ISIRIĞIYLA SAVUNUYOR

Dünyadaki diğer yavaş lori türleri gibi Bangka yavaş lorisi de zehirli. Bu özellik, memeliler arasında oldukça nadir görülüyor. Yavaş loriler, dirseklerinin yakınındaki özel bezlerden salgı üretiyor. Tehdit altında kaldıklarında kollarını kaldırarak bu salgıyı tükürükleriyle karıştırıyor, ardından bezlerini yalayarak zehri ısırıkları aracılığıyla aktarıyor.