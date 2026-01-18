Nesli tükenme tehlikesi altında. Bolu'da görüldü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü olan Yedigöller Milli Parkı'nda esli tükenmekte olan su samuru görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru, Yedigöller Milli Parkı’nda kayda alındı. Su samurunun gölden çıkıp bir süre karada durduğu ardından tekrar göle girdiği gözlemlendi.

İlgi çekici görüntüler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce ve güvenle yaşayabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" sözlerini kullandı.