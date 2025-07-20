Nesli tükenmek üzere, Tunceli’de görüldü

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Nesli tükenmek üzere, Tunceli’de görüldü

’nin Pülümür ilçesi Bağırpaşa yaylasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Listesinde bulunan Arap tavşanı görüldü.

Beslediği hayvanları otlatmak için yaylaya çıkan sürü sahibi Halit Doğan, kırmızı listede bulunan Arap tavşanını gördü.

O anları kayda alan Doğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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