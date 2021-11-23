Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 23.11.2021 - 11:31
Bir dönem Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile olan evliliği ile gündeme gelen sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, katıldığı bir sabah programı sonrası merak edilmeye başlandı.
NESLİHAN ACAR KİMDİR?
14 Şubat 1969 İstanbul doğumlu olan Neslihan Acar, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk oyuncu olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken Bekçi Murtaza adlı sinema filminde kamera karşısına geçerek ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı.
ÖZEL HAYATI
Acar, 1995 yılında Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrıldı. Acarın Öykü Arıca adından bir kızı vardır.
FİLMLERİ
Maraşlı - 2021
Kapan - 2019
Bizim Semtin Çocukları - 2018
O Hayat Benim - 2014
Sürgün Hayatlar - 2008
Davetsiz Misafir - 2005
Fırtına Hayatlar - 2004
Dudaktan Kalbe - 2004
Umutların Ötesi - 2003
Hayat Bilgisi - 2003
Dava / Doz - 2001
Hain Geceler - 1998
Acı Günler - 1997
Çıkmaz Yol - 1996
Kış Düşleri - 1993
Öldüren Miras - 1993
Tetikçi Kemal-1993
Bizim Mahalle - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
İki Günlük Hürriyet - 1989
Yasak İlişki - 1988
Bebek Yüzlü - 1988
Kumar (2) - 1988
Babam ve Ben - 1988
Her şey Güzeldi - 1988
Küçük Fahişe - 1988
Canım Oğlum - 1988
Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988
Allah Allah - 1987
Benim Olsaydın - 1987
Benim İçin Ağlama - 1987
Ne Fayda - 1987
Sızı - 1987
Kızımın Kanı - 1987
Düş Yakamdan Osman - 1987
Bekçi - 1986
Aşkın Kanunu Yoktur - 1986
Sevgi Çıkmazı - 1986
Acı Lokma - 1986
Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Elmayı Kim Isırdı - 1986
Sultanoğlu - 1986
Mavi Mavi - 1985
Sevmek - 1985
Beyaz Ölüm - 1983