Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Kadir İnanır’ın Yeğeni Levent İnanır ile olan evliliği ile gündeme gelen sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, katıldığı bir sabah programı sonrası merak edilmeye başlandı.

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

14 Şubat 1969 İstanbul doğumlu olan Neslihan Acar, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk oyuncu olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken Bekçi Murtaza adlı sinema filminde kamera karşısına geçerek ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı.

ÖZEL HAYATI

Acar, 1995 yılında Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrıldı. Acarın Öykü Arıca adından bir kızı vardır.

FİLMLERİ

Maraşlı - 2021



Kapan - 2019



Bizim Semtin Çocukları - 2018



O Hayat Benim - 2014



Sürgün Hayatlar - 2008



Davetsiz Misafir - 2005



Fırtına Hayatlar - 2004



Dudaktan Kalbe - 2004



Umutların Ötesi - 2003



Hayat Bilgisi - 2003



Dava / Doz - 2001



Hain Geceler - 1998



Acı Günler - 1997



Çıkmaz Yol - 1996



Kış Düşleri - 1993



Öldüren Miras - 1993



Tetikçi Kemal-1993



Bizim Mahalle - 1993



Mahallenin Muhtarları - 1992



İki Günlük Hürriyet - 1989



Yasak İlişki - 1988



Bebek Yüzlü - 1988



Kumar (2) - 1988



Babam ve Ben - 1988



Her şey Güzeldi - 1988



Küçük Fahişe - 1988



Canım Oğlum - 1988



Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988



Allah Allah - 1987



Benim Olsaydın - 1987



Benim İçin Ağlama - 1987



Ne Fayda - 1987



Sızı - 1987



Kızımın Kanı - 1987



Düş Yakamdan Osman - 1987



Bekçi - 1986



Aşkın Kanunu Yoktur - 1986



Sevgi Çıkmazı - 1986



Acı Lokma - 1986



Biraz Neşe Biraz Keder - 1986



Dayak Cennetten Çıkma - 1986



Elmayı Kim Isırdı - 1986



Sultanoğlu - 1986



Mavi Mavi - 1985



Sevmek - 1985



Beyaz Ölüm - 1983