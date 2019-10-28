Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'ten yeni dizi Sefirin Kızı için yeni imaj

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden Sefirin Kızı’nın başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek dizinin ilk sahnesinin çekimleri için yıllar öncesine geri döndü.



Geçmişe dayanan büyük aşklarının anlatıldığı sahnelerin çekimi için yıllar öncesine geri dönen Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yeni imajları dikkat çekti. Akyürek, uzun yıllar sonra kamera karşısına sakalsız ve kısa kestirdiği saçlarıyla çıkarken, Neslihan Atagül Doğulu ise hafif makyajı ve spor tarzı ile beğeni topladı.



Yapımına O3 Medya ve NGM’’nin birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile Sefirin Kızı yüreğinizi saracak.



Sefirin Kızı yakında Star’da başlıyor.