Neslihan Atagül Latin Amerikalıların gözdesi: Türk dizilerinin kraliçesi

Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda ve Sefirin Kızı, Amerika’da yayın yapan ve özellikle Latin izleyiciler tarafından en çok takip edilen Univision TV’nin gündüz kuşağı ile ‘prime time’ında yer almaya başladı.



İki dizi de reytinglerde birinci oldu. Yapımlar, yayın günlerinde sosyal medyada “Neslihan Atagül efekti” etiketiyle TT (trend topic) listesine girdi ve en çok paylaşılan konulardan biri oldu.



Latin ülkelerindeki gazeteler oyuncu hakkında "Türk dizilerinin kraliçesi" yazdı. Ünlü oyuncunun yer aldığı tüm dizilerin Latin Amerikalı izleyici tarafından reyting listelerinde birinci olması reklam verenlerin de dikkatini çekti. İlgiden bir hayli memnun olan Atagül, yakında Latin hayranları için özel proje ve sürprizlere imza atacak.