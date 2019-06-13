Kadir Doğulu'nun oyuncu eşi Neslihan Atagül, önceki gece Etiler'deki bir büfede objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Yurt dışından gelen kuzenlerini gezdiren oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

"GÜZEL PROJE BEKLİYORUM"



Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, "Güzel bir proje bekliyorum" dedi. Eşi Kadir Doğulu ile karavanla tatile çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, "Yakında tatile çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Muhabirlerin çocuk soruları karşısında oyuncu, “Sizler o kadar soruyorsunuz ki sonunda siz hamile kalacaksınız” diyerek espri yaptı.



"SAKLAMA GEREĞİ DUYMAYIZ"



Öte yandan Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan 'hamilelik' söylentilerine yanıt vermişti. Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız. Asıl anlamadığımız gerçekten bu haberler nereden ve nasıl çıkıyor? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi hamile olursam da bunu saklama gereği duymayız" açıklamasında bulunmuştu.