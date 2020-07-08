Neslihan Atagül'den ABD’ye online röportaj

Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Dizi (Telenovela) ödülü kazanan ilk Türk yapımı olan Kara Sevda fırtınası dünya çapında devam ediyor. Star TV'de yayınlandığı dönemde ekrana damga vuran dizinin başrol oyuncularından Neslihan Atagül, Amerika’daki final bölümü öncesinde, ülkenin İspanyolca yayın yapan en büyük kuruluşu Univision’a konuştu.

"MUAZZAM BİR HEDİYE"

Oyuncu, yabancı hayranlarından gördüğü ilgiye dair soruyu şöyle yanıtladı: “Hangi dilden, dinden, milletten olurlarsa olsunlar, onlar beni seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Bu, bana verilmiş muazzam bir hediye.”

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GLOBAL PROJE HEDEFİ



Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle gündemde olan Atagül “Kariyer planlarım arasında global bir projede yer almak var. Önümüzdeki dönemde bu konuya yoğunlaşacağım. Ayrıca bağımsız filmlerde yer almak istiyorum, bu minvalde senaryo okumaya başladım” dedi.



60'DAN FAZLA ÜLKEDE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR



Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nun rol aldığı fenomen dizi; Yunanistan, Uruguay, Şili, Arjantin, Peru gibi 60'ı aşkın çok ülkede izleyicilerle buluşuyor.

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