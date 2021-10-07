Netflix Squid Game'de kullanılan telefon numarasını kaldıracak

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisinin bir bölümünde yer alan telefon numarası gerçek çıktı. Çok sayıda insanın numaranın sahibini aramasının ardından platform sahnedeki numaranın kaldırılacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 20:46 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 21:09

Netflix Squid Game'de kullanılan telefon numarasını kaldıracak

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'te yayınlanan Güney Kore yapımı Sguid Game sinin bir bölümünde kullanılan telefon numarası Güney Koreli bir kadına ait çıktı.

Son günlerde oldukça popüler olan yüzünden kadın binlerce aramaya ve mesaja maruz kaldı.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini 'e bildirdi. 

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

TAZMİNATI REDDETTİ

Geçen ay Güney Kore'de yerel yayın yapan SBS'ye konuşan kadın, müşteri temasları nedeniyle numarasını değiştirmesinin imkansız olduğunu ve 1 milyon won (840 dolar) tazminat teklifini reddettiğini söylemişti. 

ve Siren Pictures, yaptığı açıklamada herhangi bir tazminat teklifi hakkında yorum yapmayı reddetti.

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