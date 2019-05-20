Paris Saint-Germain futbol takımının yıldız futbolcusu Neymar, ünlü şarkıcı Rihanna ile birlikte eğlenirken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Brezilyalı forvet oyuncusunun Rihanna ile fotoğrafını 2,5 milyondan fazla kişi beğendi.
Neymar, fotoğrafın altında, “Kraliçe ve güçlü kadın” mesajını yazdı.
Aynı geceden Rihanna da paylaşım yaptı. Ancak Rihanna, Neymar’la olan görüntüye yer vermedi.
Öte yandan Neymar’ın Rihanna ile eğlenmeye gittiği pazar gecesi, Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldız ismi Kylian Mbappe, Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın en iyi oyuncusu seçildi. Neymar’ın ödül gecesine katılmaması eleştirildi.
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