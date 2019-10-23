Nicki Minaj ile Kenneth Zoo Petty evlendi

Geçtiğimiz ay Twitter'dan emekli olmaya karar verdiğini, artık kariyerini bırakıp zamanını evine ve ailesine ayıracağını açıklayan Nicki Minaj'ın sözleri gerçek çıktı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Aynı dönemde 80 gün içinde evleneceğini söylemesine rağmen şaka yaptığı düşünülen 36 yaşındaki Grammy adayı, bu kez Instagram hesabından Kenneth Zoo Petty (41) ile hayatını birleştirdiğini duyurdu.



Minaj'ın açıklaması sonrası Petty'nin gençliğinde cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği, başka bir suçtan dolayı ise 2006-2013 yıllarından cezaevinde olduğu haberleri ve eleştirileri tekrar gündeme geldi.

Minaj eşiyle ilgili bu haberlerin gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesabında "Sanki herkes suçsuz, sütten çıkma ak kaşık. Herkes kendi işine baksın" dedi.