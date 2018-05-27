Nicki Minaj, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Eminem ile ilişkisini onayladı.
Haklarında sık sık aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan ikiliden 35 yaşındaki Minaj, beraber olduklarını açıkladı. Nicki Minaj, bir takipçisinin “Eminem ile sevgili misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını vererek aşk yaşadıklarını doğruladı.
Eminem cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan çift, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Öte yandan Nicki Minaj rapçi sevgilisi Nas'dan geçen Aralık ayında ayrılmıştı.