Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası

UsaToday'in haberine göre, Ben Crump Law hukuk firması, New York eyaleti Yüksek Mahkemesi'nde Robert Maraj'ın ölümüne yol açan sürücüye karşı Nicki Minaj'ın annesi Carol Maraj adına kamu davası açtı.

YARDIM İSTEMEDİ, KAÇTI



Dava dilekçesinde Robert Maraj'a New York eyaletinde 12 Şubat'ta aracıyla çarpıp kaçan, kaza mahallini terk etmek ve delilleri karartmakla suçlanarak geçen ay gözaltına alınan ancak daha sonra şartlı salıverilen 70 yaşındaki Charles Polevich, sorumsuzca ve ihmalkar davranmanın yanı sıra yardım istemek yerine kaçıp saklanmakla itham ediliyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Minaj'ın babası Robert Maraj'a New York eyaletinin Long Island bölgesinde 12 Şubat'ta yol kenarında yürürken aracıyla çarpan sürücü, acil yardım hattını aramadan olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Maraj, ertesi gün hayatını kaybetmişti.



Kazayla ilgili olarak 17 Şubat'ta gözaltına alınan 70 yaşındaki Charles Polevich, suçu kabul etmemiş ve şartlı tahliye edilmişti. Asıl adı Onika Tanya Maraj olan rapçi Minaj ise babasının ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.



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