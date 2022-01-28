Nicolas Cage: Bana hakaret eden bir kargayla yaşıyorum

Nicolas Cage, Chris McKay'in korku filmi Renfield'daki Dracula'yı canlandırdığı başrolüyle beyazperdeye gelmeden önce "gotik" olduğunu ilan etti.

Film akıl hastanesinde yaşayan bir vampirin hizmetçisi ve uşağının hikayesini konu alıyor. Filmde Nicholas Hoult, Awkwafina, Adrian Martinez ve Ben Schwartz rol alacak.



Filmin senaryosunu Rick and Morty'nin senaristi Ryan Ridley kaleme aldı ve hikayenin günümüzde geçtiği bildirildi.



Los Angeles Times'a yakın zamanda verdiği röportajda 58 yaşındaki Cage, kendisiyle Las Vegas'ta yaşayan evcil kargası Hoogan'dan bahsetti ve onun gotik kişiliğinin içyüzünü görmüş olabileceğini söyledi.



Independent'in haberine göre, öyuncu, Hoogan hakkında "Bana isimler takmaya başladı. Bu komik, en azından benim için öyle" dedi.



Cage, "Kargalar çok zeki. Ve Edgar Allan Poe tarzı görünüşlerini beğeniyorum. Gotik unsurları seviyorum. Ben bir gotiğim" diye konuştu.

Drakula rolü hakkında konuşan Cage, James Wan'ın geçen yıl HBO Max'te yayımlanan Habis'i (Malignant) gibi diğer korku filmlerinden ilham aldığını açıkladı.





Cage, "James Wan ve aktris [Annabelle Wallis] bu korkunç koreografiyi yaratmıştı" dedi ve ekledi: "Bu yüzden Drakula'nın Ringu'daki Sadako gibi süzülebileceği ya da hareket edebileceği bir şey yapmayı umuyorum."

Hayalet Sürücü (Ghost Rider) oyuncusu 1931 yapımı Drakula'da (Dracula) Bela Lugosi'nin, 1979 tarihli Dracula'da Frank Langella'nın ve amcası Francis Ford Coppola'nın 1992'deki filmi Drakula'da (Bram Stoker's Dracula) Gary Oldman'ın performansını izlemekten keyif aldığını açıkladı.

