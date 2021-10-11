Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Antalya Altın Portakal Film Festivali’ninde 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, ödül töreninin en fazla gündeme gelen bölümü oldu. Törenin ardından Nihal Yalçın’ın hayatı ise merak edilmeye başlandı. Peki Nihal Yalçın kimdir?

Haberler 11.10.2021 - 15:06

Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

HAYATI

Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile gerçekleştiren Yalçın, Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Yalçın, Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer alan oyuncu, 2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Yalçın, 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı.

Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

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