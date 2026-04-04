Nihat Altınkaya, Milli Savunma Bakanlığı klibinde. "Bu üniforma bir sorumluluk"

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026-MSÜ tercih sürecinin 24 Nisan'da son bulacağını hatırlatan özel bir video klip hazırladı.

2012 yılında Survivor'da şampiyon olup şöhreti yakalayan ve daha sonra “Yaprak Dökümü”, "Söz" ve "Teşkilat" gibi dizilerde boy gösteren Nihat Altınkaya da bu projede yer aldı. Altınkaya'nın rol aldığı ve tercihlerin 24 Nisan'da sona ereceği vurgulanan klip, sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

“BURADA SADECE GÖREV VAR”

Videoda tercih yapacak adaylara seslenen Altınkaya, "Bazı yollar seçilmez. Bazı yollar insanın içine doğar. Bu üniforma bir güç değil, bir sorumluluk. Bir gün bu ülke sana ihtiyaç duyduğunda burada olacak mısın? Burada alkış yok, bahane yok, geri adım yok. Sadece görev var" ifadelerini kullandı.