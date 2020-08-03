Nihat Kahveci: Baba olmak büyük bir sorumluluk (O Anın Hikayesi)

1997'de Beşiktaş'ta forma giymeye başlayan Nihat Kahveci, eski takımına duyduğu sevgiyi anlattı: Bugün 41 yaşına geldim ama hala Beşiktaşlı Nihat olarak anılıyorum. O formayı giydiğim için çok onurluyumç Özellikle Onursal Başkan Süleyman Seba döneminde A takımında oynadığım için çok daha gururluyum. Çünkü kendisinden Beşiktaşlı olmayı, sorumlulukları öğrendim.





DÜNYANIN EN PAHALI BARAJININ HİKAYESİ

Beşiktaş'taki teknik direktörü John Benjamin Toshack sayesinde 2002'de Real Sociedad'a transfer olan Nihat Kahveci, 2002 - 2003 sezonunda Real Madrid'in yıldız isimleriyle rekabet etti. O dönem 'bir futbolcuya kurulan dünyanın en pahalı barajı'nın hikayesinde Kahveci başroldeydi. Nihat Kahveci o anları anlattı: Futbolu bıraktıktan sonra internette gezinirken bir haber gördüm. 'Bir futbolcuya kurulan en pahalı baraj' haberi. Bir baktım, ben. Barajda Zidane, Figo, Beckham, Guti, R. Carlos, Ronaldo, Helguera var. Kalede de Casillas var. 'Keban Barajı'ndan daha pahalı baraj' haberleri gördüm. Bu barajı kurdurmak tabi büyük bir gurur. Amatör ve toprak sahalarda oynarken, dünyanın en ünlü stadında bu barajı kurduruyorsun, bu bambaşka bir gurur.



"HAYATTA EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİ AİLE KURMAK"

2018'de evlenen Nihat Kahveci ve Fulya Sever Kahveci'nin Lina isimli bir kızları var. Kahveci ailesiyle ilgili duygusal açıklamalar da yaptı: Hayatımın en önemli fotoğrafı evlendiğim güne ait. İyi günde, kötü günde her zaman yanımda. Hayatta en önemli şeylerden biri aile kurmak diğeri çocuk sahibi olmaktır. Bana Lina'yı verdiği ve evlilik teklifimi kabul ettiği için eşime teşekkür ediyorum. Baba olmak büyük bir sorumluluk. 24 saat kontrol etmek zorundasın. Çocuğun 50 yaşına da gelse yine babasın. Babalık bu hayattan diğer hayata gidene kadar sorumlulukla yaşamak, diyebilirim.





