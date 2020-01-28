Nike, Kobe Bryant ayakkabılarını online satıştan çıkardı

Nike, efsanevi basketbolcu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Bryant adına ürettiği ayakkabıları web sitesindeki satıştan çekti.



Alışveriş yapmak isteyenler, sitede Bryant’ın ürünlerini aradıklarında, NBA yıldızının ölümüyle ilgili bir açıklamaya yönlendiriliyor.



ESPN’in haberine göre, ayakkabıları internet satışından kaldırma kararı, Bryant ayakkabılarının ikinci elde yüksek fiyatlardan satışa çıkarılmasına yol açtı.

Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, yanlarında yedi kişiyle birlikte Los Angeles’ta helikopter kazasında hayatlarını kaybetti.



Nike’ın web sayfasında Bryant için, “Yaşadığı dönemin en büyük sporcularından biriydi” ifadesi kullanıldı.



Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna'ya Gigi diye sesleniyordu.

Açıklamada ayrıca, “Başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere Kobe'nin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” denildi. “Nike ailesinin çok değerli bir üyesini kaybettik. Onu çok özleyeceğiz. Sonsuza dek Mamba” ifadesi kullanıldı.