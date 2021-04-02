Nike’ın ‘Şeytan Ayakkabıları’ davasında satışın durdurulma kararı

Nike, New York'un Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım nedeniyle dava açtı.



Nike ise marka ihlali yapıldığını, tartışmalı ayakkabının tasarımı ile logosunun şirkete ait olduğu izlenimi verdiğini vurguladı. Marka, New York'taki mahkemeye açtığı davada, ayakkabıların "Şeytan Ayakkabısı" olarak değiştirilmesine onay vermediğini belirtti.



Nike, MSCHF'nin ayakkabıların satışını durdurmasını ve ünlü Swoosh tasarım işaretini kullanmamasını talep etti. Çıkan kararda ayakkabıların satışı durduruldu.



NE OLMUŞTU?



Rapçi Lil Nas X ve Brooklyn sanat kolektifi MSCHF tarafından geliştirilen ‘Şeytan ayakkabısı’ ile hiçbir alakası olmadığını belirten Nike, geçtiğimiz gün piyasaya sürülen ayakkabının kendisine ait Air Max 97 modelinin taklidi olduğunu ve üzerinde Nike logosu bulunduğunu bildirmişti. 1018 dolara satılan modifiye edilmiş ayakkabıların bir dakikadan kısa süre içinde satıldığı açıklanmıştı.

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