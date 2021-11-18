Nil Burak, eski eşi ile yeniden evleniyor (Nil Burak kimdir?)

Ses sanatçısı Nil Burak, eski eşi olan iş adamı Şamil Tokses ile 30 yıl sonra yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

73 yaşındaki sanatçının nikah tarihi ise henüz netleşmedi.

NİL BURAK KİMDİR?

Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 Lefke doğumlu Kıbrıs Türkü şarkıcıdır.

Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Burak, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya geldi.



Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Burak'ın müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başladı.



Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Burak, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıktı.



1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen sanatçı, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul’un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy’da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Herkesin dikkatini çeken sanatçının Nihal Munsif olan sahne ismi, o gece Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirildi.



Profesyonel olarak ilk sahne deneyimini Playboy'da yaşayan sanatçı, daha sonra Maksim Gazinoları’nda çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren Burak, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve ABD'de çeşitli konserler verdi.



Kıbrıs’ta önemli gecelerde sahneye çıkan Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye’ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri döndü.