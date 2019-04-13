Geride bıraktığımız Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle özel olarak hazırlanmış bir videonun çekilmesine ön ayak olan oyuncu Nilgün Belgün, meslektaşları tarafından eleştirilmişti. Önceki gün kızı Oylum Yılmaz ve bir arkadaşı ile beraber Nişantaşı House Cafe çıkışı görüntülenen Nilgün Belgün konu hakkında konuştu.

"HERKES BİLİYORDU"

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre Belgün ""İllegal bir şey değildi, herkes her şeyi biliyordu. Daha sonra baskıdan dolayı söylemlerini geri çektiler. Ben sanat için doğru bir iş yaptığıma inanıyorum. Kaçakçılık yapmadım, insan öldürmedim. Devletimizin güzel olan bir şeye destek verdikleri için bu tarz hareketlerde bulunuyorlar" dedi.