Nilüfer: Corona virüs hepimizin dünyaya bakışını etkiledi

Sanatçı Nilüfer, dünyada 3 milyon 660 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını hakkında konuştu. Corona virüsünün herkese büyük bir ders verdiğini, dünyadaki her şeyin önüne geçtiğini ve savaşların bittiğini söyleyen söyleyen 64 yaşındaki sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

"SAĞLIĞA KARŞI SAVAŞ VERİYORUZ"

“En büyük savaşı sağlığa karşı veriyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise en önde savaşıyor. Savaşların durması için böyle bir felaketin olması gerekmeseydi keşke. Dünyada her şey durdu. Savaşlar, tüketim çılgınlığı, israf, sağlıksız beslenme gibi birçok konuda umuyorum ki iyileşmeler oldu.”

"OLUMLU ETKİLER BIRAKACAĞINA İNANIYORUM"



Nilüfer, hayatın hızlı akışı içinde düşünmediğimiz, öncelik vermediğimiz birçok konuyla yüzleşmemizi sağlayan bu dönemin olumlu etkiler bırakacağına inandığını belirtti.

"EN ÇOK İSRAFIN DURMASINA SEVİNDİM"



Günlük hayatın hızından dolayı kimsenin aileleriyle görüşemediğini, sevdiklerine zaman ayıramadığını ve iletişim kurulamadığını da sözlerine ekledi. Bu konularda çevresindeki birçok kişinin farkındalık yaşadığını belirten Nilüfer, “En çok da israf çılgınlığının durmasına sevindim. Açık büfe kahvaltılar ve otellerdeki açık büfe yemekler, ben dahil birçok kişinin rahatsız olduğu konulardı” dedi.

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