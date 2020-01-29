Nilüfer hastaneden paylaştı: Ne virüsmüş ya

İki hafta önce ağır ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Nilüfer'e, domuz gribi teşhisi konulmuş ve gözetim altında tutulmasına karar verilmişti. Bu nedenle konserlerini iptal eden Nilüfer, iki haftayı aşan bir süredir hastanede tedavi görüyor.

"BENİ ZİYARETE GELDİ"



Son paylaşımında sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü paylaşarak şu notu düştü:



Başta Gülse Birsel olmak üzere sanatçı dostları Nilüfer'e geçmiş olsun mesajo yolladı

“Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş ya. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar”