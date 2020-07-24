Nilüfer: Kızım 20 oldu

Ünlü şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın 20'nci doğum gününü soyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Kızı için doğum günü pastası kesme anına ait fotoğrafları sayfasından paylaşan 65 yaşındaki sanatçı, duygusal bir mesaj da yazdı.



Kızıyla kutlama pastası kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren Nilüfer hesabından şu satırları yazdı:



“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…"

Kendi jenerasyonu arasında sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Nilüfer, zaman zaman kızı Ayşe Nazlı’yla birlikte görüldüğü kareleri paylaşmaktan kaçınmıyor.