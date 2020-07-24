Nilüfer: Kızım 20 oldu

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, kızının doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm?" yorumunu yaptı.

24.07.2020 - 09:26

Nilüfer: Kızım 20 oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nilüfer: Corona virüs hepimizin dünyaya bakışını etkiledi

Nilüfer: Corona virüs hepimizin dünyaya bakışını etkiledi

Ünlü şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın 20'nci doğum gününü soyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Kızı için doğum günü pastası kesme anına ait fotoğrafları sayfasından paylaşan 65 yaşındaki sanatçı, duygusal bir mesaj da yazdı. 

Kızıyla kutlama pastası kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren Nilüfer hesabından şu satırları yazdı:

“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…"

Kendi jenerasyonu arasında sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Nilüfer, zaman zaman kızı Ayşe Nazlı’yla birlikte görüldüğü kareleri paylaşmaktan kaçınmıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...