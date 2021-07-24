Nilüfer kızının corona virüsle mücadele sürecini anlattı

Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü paylaşımında, kızının corona virüse yakalandığını söyleyen Nilüfer, sürecin endişeli ve korku dolu geçtiğini takipçileriyle paylaştı. Nilüfer temaslı olduğu için kızıyla birlikte bulundukları Bodrum'da karantinada olduğunu söylediği bir video paylaşarak yaşadığı süreci anlattı.

Nilüfer, "İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı" dedi. Kendisinin ve evdeki çalışanlarının testlerinin başından beri negatif olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez üçüncü doz aşısını da olacağını belirtti.

Nilüfer, 1999 yılında kızı Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.