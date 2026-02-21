Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'nın devam filmi tarihi değişti

“Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası”nın devam filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Jeff Rowe'un oturduğu filmin vizyon tarihi öne çekildi.

Daha önce 17 Eylül 2027'de vizyona gireceği açıklanan “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası 2”nin 13 Ağustos 2027'ye alındığı duyuruldu.

İlk filmi dünya çapında yaklaşık 182 milyon dolar gişe hasılatı elde eden “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası 2"de hangi karakterlerin yer alacağı ise henüz açıklanmadı.



Ancak Rowe, yıllar önce verdiği bir röportajda; “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası”nın kötü adamı Shedder'ın devam filminde yer alacağı ve her zamankinden daha kötü bir karakter olacağının ipuçlarını vermişti.