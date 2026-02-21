Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'nın devam filmi tarihi değişti

21.02.2026 09:37

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'nın devam filmi tarihi değişti
IMDB

"Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filmi 2023 yılında izleyici karşısına çıkmıştı.

NTV - Haber Merkezi

Ninja Kaplumbağalar'ın yeni filmi merakla bekleniyor. Kaplumbağa kardeşler Leonardo, Donatello, Raphael ve Michelangelo'nun yeni macerasının vizyon tarihi öne çekildi.

“Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası”nın devam filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Jeff Rowe'un oturduğu filmin vizyon tarihi öne çekildi.

 

Daha önce 17 Eylül 2027'de vizyona gireceği açıklanan “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası 2”nin 13 Ağustos 2027'ye alındığı duyuruldu.

 

İlk filmi dünya çapında yaklaşık 182 milyon dolar gişe hasılatı elde eden “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası 2"de hangi karakterlerin yer alacağı ise henüz açıklanmadı.
 

Ancak Rowe, yıllar önce verdiği bir röportajda; “Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası”nın kötü adamı Shedder'ın devam filminde yer alacağı ve her zamankinden daha kötü bir karakter olacağının ipuçlarını vermişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery