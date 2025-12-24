Noel Baba'nın dünya turunu Amerikan askerleri takip ediyor. Noel Baba'nın yerini öğrenmek için operatörler görevde

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi. Sanal olarak dünya turu yapan ve çocuklara hediye dağıtan Noel Baba, NORAD'ın internet sitesinden takip edilebiliyor.

İsteyen vatandaşlar NORAD'ın sitesinde yer alan telefon numarasını arayarak ya da e-posta atarak Noel Baba'nın nerede olduğu hakkında bilgi alabiliyor.

NORAD bu geleneği yaşatmaktan gurur duyuyor. NORAD'ın Noel Baba takibinin yayınlandığı web sitesinde Noel geri sayımı, oyunlar, Noel müzikleri, çevrimiçi mağaza ve daha fazlasını içeren Noel Baba'nın Kuzey Kutbu Köyü yer alıyor. Web sitesinde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Çince ve Korece gibi dil seçenekleri bulunuyor.

Dünya genelinde Noel Baba'nın konumunu bilmek isteyenler 1-877-446-6723 numaralı telefonu arayarak Noel Baba'yı takip edebilir. NORAD operatörleri 200'den fazla dili destekleyen sanal çeviri hizmetiyle Noel Baba'nın konumunu tüm dünyadaki takipçilere aktarabiliyor.

YANLIŞ NUMARA GELENEĞİ BAŞLATTI

1955'te yerel bir gazete ilanının çocuklara Noel Baba'yı doğrudan arayabileceklerini söylemesi ile kazayla başladı. İlandaki telefon numarasının yanlış yazılması sonucu numarayı arayanlar, NORAD'ın öncülü olan Kıta Hava Savunma Komutanlığı Operasyon Merkezi'nde görevli ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Harry Shoup'a ulaştı.

Albay Shoup ise bir hata yapıldığını anlamasına rağmen kendisini arayan çocuğa Noel Baba olduğunu söyledi. Albay Shoup’un telefon görüşmesinin ardından söz konusu etkinliğin başladığı ve NORAD'ın 1958'de kurulmasından bu yana devam ettiği aktarıldı.