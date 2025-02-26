Nohut yemeği tarifi. Hint usulü etsiz nohut yahni nasın yapılır?
Hint usulü etsiz nohut yahni, sofraya lezzet katar. Tarifi ise basit. NTVRadyo'dan Acı Tatlı Mayhoş'un programcısı Aylin Önay Tan, bu lezzetli yemeğin tarifini ntv.com.tr için yazdı.
Hint usulü etsiz nohut yahni, sofraya lezzet katar. Tarifi ise basit.
Her güne bir bakliyat haftasında sıra nohutta. Önce bir nohut salatası tarifimiz var. O kadar basit ki hazır haşlanmış nohutla da yapılabilir.
Bir kırmızı soğanı kılıcına yarım ay şeklinde ince doğrayın. Bir demet rokayı da kabaca iri iri doğrayın. Hepsini haşlanmış nohutla karıştırın, sirke ve zeytinyağı ekleyip tuzunu ayarlayın ve şöyle bir alt üst edin. Salatanız hazır.
Nohut deyince benim aklıma hemen Hindistan geliyor. Hindistan'da nohut yemekleri çok güzel olur. Tarifimiz de “baharatlı nohut” anlamına gelen “chana masala”. Bir nevi nohut yahnisi, ama içinde et yok, dolayısıyla vejetaryenlere uygun. Ben tereyağı yerine Hindistan'da olduğu gibi sade yağ kullanılmasını öneriyorum ama sade yağı bulamazsanız normal tereyağı da kullanılabilir.
Tencerede birkaç çorba kaşığı tereyağını eritin. Bir kırmızı soğanı ufak doğrayın. birer çorba kaşığı rendelenmiş sarımsak ve taze zencefili hazır edin. Tenceredeki erimiş yağda önce taze zencefil ve sarımsağı şöyle bir çevirin.
Hemen soğanı ekleyin. Soğan yumuşayıncaya kadar şöyle bir altüst edin. Yarımşar tatlı kaşığı toz zerdeçal ve toz kişniş ve bir tatlı kaşığı kadar da tane kimyon ekleyin. Tane kimyon bulamazsanız toz da olabilir. Ama tane kimyon yemeği yerken ağıza diş diş gelince tadı ortaya çıkar, daha güzel olur.
Baharatları da yağda biraz çevirdikten dört adet soyulmuş doğranmış domates ekleyin. Hazır doğranmış domates de kullanabilirsiniz, o zaman bir kase kadar yetecektir. Bu aşamada eğer acı seviyorsanız domatesten hemen önce iki acı yeşil biber veya çok acı olan küçük kırmızı biberi incecik doğrayıp koyabilirsiniz.
Domatesi de ekledikten sonra şöyle biraz daha çevirin ve en son haşlanmış nohutları ekleyin. Hazır haşlanmış nohut kullanabilirsiniz ya da iki bardak nohutu bir gece önceden ıslatıp bir buçuk iki saat kadar iyice yumuşayıncaya kadar önceden haşlayıp öyle ekleyebilirsiniz. Haşlanmış nohutları da ekledikten sonra üstünü geçecek kadar su koyun ve pişmeye bırakın.
Eğer vejetaryen değilseniz et suyu veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Yemeğin suyu helmelenecek kadar iyi, ilik gibi pişmesi gerekir. Suyunun biraz helmeli olması için bir püf noktası da nohutların bir kısmını kaşık sırtıyla tencerenin kenarına doğru bastırarak biraz ezmek. Nohutların bir kısmı püre gibi olarak suyuna karışacak, bir kısmı da tane kalacak. Hintliler bu yemeğin üstüne taze kişniş yaprağı da koyuyorlar. Severseniz siz de koyabilirsiniz. Hint usulü bu güzel bol baharatlı nohut yemeğini yanında pilavla servis yapın. Afiyet olsun!
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