Nohut yemeği tarifi. Hint usulü etsiz nohut yahni nasın yapılır?

Hint usulü etsiz nohut yahni, sofraya lezzet katar. Tarifi ise basit.



Her güne bir bakliyat haftasında sıra nohutta. Önce bir nohut salatası tarifimiz var. O kadar basit ki hazır haşlanmış nohutla da yapılabilir.



Bir kırmızı soğanı kılıcına yarım ay şeklinde ince doğrayın. Bir demet rokayı da kabaca iri iri doğrayın. Hepsini haşlanmış nohutla karıştırın, sirke ve zeytinyağı ekleyip tuzunu ayarlayın ve şöyle bir alt üst edin. Salatanız hazır.



Nohut deyince benim aklıma hemen Hindistan geliyor. Hindistan'da nohut yemekleri çok güzel olur. Tarifimiz de “baharatlı nohut” anlamına gelen “chana masala”. Bir nevi nohut yahnisi, ama içinde et yok, dolayısıyla vejetaryenlere uygun. Ben tereyağı yerine Hindistan'da olduğu gibi sade yağ kullanılmasını öneriyorum ama sade yağı bulamazsanız normal tereyağı da kullanılabilir.



Aylin Önay Tan

Tencerede birkaç çorba kaşığı tereyağını eritin. Bir kırmızı soğanı ufak doğrayın. birer çorba kaşığı rendelenmiş sarımsak ve taze zencefili hazır edin. Tenceredeki erimiş yağda önce taze zencefil ve sarımsağı şöyle bir çevirin. Hemen soğanı ekleyin. Soğan yumuşayıncaya kadar şöyle bir altüst edin. Yarımşar tatlı kaşığı toz zerdeçal ve toz kişniş ve bir tatlı kaşığı kadar da tane kimyon ekleyin. Tane kimyon bulamazsanız toz da olabilir. Ama tane kimyon yemeği yerken ağıza diş diş gelince tadı ortaya çıkar, daha güzel olur.

Baharatları da yağda biraz çevirdikten dört adet soyulmuş doğranmış domates ekleyin. Hazır doğranmış domates de kullanabilirsiniz, o zaman bir kase kadar yetecektir. Bu aşamada eğer acı seviyorsanız domatesten hemen önce iki acı yeşil biber veya çok acı olan küçük kırmızı biberi incecik doğrayıp koyabilirsiniz.