North West’ten Kim Kardashian’a: Anne videolarında neden farklı konuşuyorsun?

Kim Kardashian’ın dört çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki North West, annesinin videolarındaki halini eleştirdi. 40 yaşındaki Kardashian’ın sosyal medyada yayınladığı yeni videoda, küçük North, annesinin sesini eleştirirken görülüyor.



Instagram’ın hikaye bölümünde yer alan videoda North, annesine, “Anne, neden farklı konuşuyorsun?” diye soruyor. Kim Kardashian da kızına, “Neden farklı konuşayım ki? Ben ayı kişiyim. Farklı konuşmuyorum” diyor.



Kim Kardashian'ın 42 yaşındaki ablası Kourtney Kardashian'ın kızı Penelope Disick ile kendi kızı North sürekli birlikte zaman geçiriyor.

Kardashian, “Çocuklar, benim makyaj videosu çekerken farklı konuştuğumu düşünüyor musunuz?” diye sorunca 9 yaşındaki yeğeni Penelope, “Evet” yanıtını veriyor. Ardından North, annesi Kim Kardashian’ın mimiklerini taklit ederek ve kelimelerin son hecelerini uzatarak, “Arkadaşlar, bugün bu yeni maskem ve bronzlaştırıcılarım var” diyor.



Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West ile Nort dışında, Saint adında 5 yaşında bir oğlu, Chicago adında 3 yaşında bir kızı ve Psalm adında 2 yaşında bir oğlu bulunuyor.